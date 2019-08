Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale a Sarzana in via Cisa all'incrocio con via Boettola. Alle 15 per dinamiche in fase di accertamento uno scooter e un'automobile sono entrate in collisione. Sul posto sono giunte l'automedica delta 2 e la Croce rossa di Ameglia. A rimanere ferita nello scontro una donna che è stata stabilizzata sul posto ed è stata trasferita in codice rosso al Pronto soccorso del Sant'Andrea della Spezia per accertamenti e prosecuzione delle cure già ricevute.