Sarzana - Val di Magra - Grave incidente stradale a Sarzana in Via Cisa nelle vicinanze del parcheggio dell'Ipercoop. Per dinamiche in fase di accertamento un motoclista 24enne è finito in ospedale in codice rosso dopo essere stato sbalzato dal suo due ruote. Stando a quanto riferito si tratterebbe di un incidente autonomo. Erano le 16.15 circa quando il giovane proseguiva verso Via Cisa ed è finito nel piazzale lato ospedale. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati l'automedica, i militi della Pubblica assistenza di Sarzana e l'elisoccorso. Il giovane è stato trasferito al San Martino di Genova in codice rosso.