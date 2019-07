Incidente in A12 in quattro finiscono in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale in A12 tra Sarzana e Carrara in direzione sud dove due auto sono rimaste coinvolte in una violenta collisione. Sul posto sono intervenuti l'automedica Delta 2 con medico e infermiere, due ambulanze la Pubblica assistenza di Sarzana, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Romito Magra. Sono stati attivati anche l'elicottero Pegaso 3, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.

Il bilancio totale è di quattro feriti non gravi che hanno riportato policontusioni diffuse. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso del Noa di Massa e altri due trasportati in codice giallo al Pronto soccorso Sant'Andrea della Spezia.