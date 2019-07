Incidente a Sarzana, un altro motociclista trasportato nella shock room

Sarzana - Val di Magra - Un altro centauro è finito in ospedale questa mattina in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 9.30 a Sarzana, in via Brigate Partigiane Muccini.

Lo schianto è avvenuto tra un'auto e il motociclo guidato dal conducente che ha riportato numerosi traumi.

Sul posto sono intervenuti l'autoambulanza medicalizzata di Caniparola, poiché l'automedica D2 era impegnata su un precedente soccorso, e l'autoambulanza della Pubblica assistenza di Sarzana. Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso presso la shock room del Sant'Andrea.