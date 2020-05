Incidente a Ressora, due ragazzi in codice rosso

Sarzana - Val di Magra - Incidente lungo la Statale oggi pomeriggio verso le cinque a Ressora di Arcola. A entrare in collisione un'autovettura e una moto, a bordo della quale viaggiavano insieme un ragazzo e una ragazza. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Pubblica assistenza Croce verde di Arcola e la Pubblica assistenza Humanitas di Romito. I due sulle due ruote, coscienti, sono stati portati in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, e per la ragazza si sono aperte le porte della shock room data la dinamica del sinistro. Fortunatamente non risultano essere in pericolo di vita.