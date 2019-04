Incidente a Filattiera, grave 64enne vezzanese

Sarzana - Val di Magra - Grave incidente questa mattina, martedì, a Filattiera. Poco prima delle 11 sulla statale 62 della Cisa un’auto, per cause in corso di accertamento, ha travolto uno scooter condotto da un 64enne di Vezzano Ligure. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un pedone che stava attraversando la strada. La situazione più grave è stata riscontrata sul motociclista che ha riportato un trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale.



L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recate l’automedica e due ambulanze. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato il conducente dello scooter in codice rosso all’ospedale di Cisanello (Pisa) dove è stato trattenuto in osservazione. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il pedone è stato invece trasportato all’ospedale di Pontremoli da dove è stato dimesso con trenta giorni di prognosi.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Pontremoli che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti al fine di chiarire le responsabilità e la dinamica dei fatti.



M.B.