Incendio in un cantiere a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Incendio a Santo Stefano di Magra, in Via Ricciallo, nel primo pomeriggio di oggi. Le fiamme, per cause ancora da appurare, si sono sprigionante all'interno di un cantiere, aggredendo materiale edile. Una consistente nube di fumo si è levata verso il cielo allarmando i residenti, con tanto di forte odore di bruciato. I vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, hanno domato la situazione. Sul posto anche la Polizia municipale. Non si registrano persone ferite né intossicate.