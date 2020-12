cause da accertare

Sarzana - Val di Magra - Incendio ad Ameglia in un cantiere della Marina 3 B. L'allarme è scattato alle 17.30 quando le fiamme hanno cominciato a svilupparsi a bordo di un'imbarcazione di 13 metri. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati in forze sia dalla Spezia che da Sarzana. Le fiamme erano visibili anche a distanza. Le cause saranno accertata dai Vigili del fuoco.