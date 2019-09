Incendio a Sarzana, due persone affidate alle cure dei sanitari

Sarzana - Val di Magra - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Sarzana, per un incendio appartamento. Per cause in corso di accertamento si sono sprigionate le fiamme al quinto piano dello stabile interessando un'abitazione.

Ricevuto l'allarme la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco. disponeva l'immediato invio della squadra del distaccamento di Sarzana con una APS (Autopompaserbatoio) e cinque unità operativa a bordo. Contestualmente venivano inviate dalla Sede Centrale un'altra squadra completa con APS e due unità di appoggio con l'autoscala.

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad attaccare l'incendio, che aveva interessato in maniera importante alcuni vani dell'appartamento, a mezzo di tubazioni di acqua di media pressione.

Contemporaneamente effettuavano il salvataggio di una persona abitante al piano superiore di quello interessato dalle fiamme che si era rifugiata sul balcone: due unità dei Vigili del Fuoco hanno provveduto all'evacuazione di questa persona fornendogli aria con una maschera ausiliaria e accompagnandolo fuori dallo stabile per affidarlo poi al personale sanitario presente sul posto.

Alle cure dei sanitari ha dovuto ricorrere anche una persona che si trovava nella casa dove si è sviluppato l'incendio.

Il resto degli abitanti nel palazzo era già uscito autonomamente.

Estinto l'incendio, i Vigili del Fuoco hanno proseguito nell'opera di raffreddamento e di smassamento (operazione che consiste nell'allargare il materiale bruciato onde permetterne un più rapido raffreddamento ed eliminare eventuali focolai); operazioni indispensabili anche per permettere l'accesso ai locali coinvolti dalle fiamme al tecnico comunale il quale, dopo accurate verifiche, dovrà decretare l'eventuale inagibilità o meno dei vari appartamenti.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Sarzana.