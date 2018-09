Foto Incendio a Castelnuovo, brucia una serra

Rogo fra via Palvotrisia e via Canaletto, il sindaco invita a non sostare all'aperto e a chiudere le finestre.

vigili del fuoco al lavoro

Sarzana - Val di Magra - Incendio fra via Canaletto e via Palvotrisia a Castelnuovo Magra dove poco dopo le 13.30 le fiamme hanno investito prima un campo coltivato e poi alcune serre adiacenti. Da subito si è alzata una densa colonna di fumo nera ben visibile sia dal paese che da altri punti della Val di Magra mentre sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana e i Carabinieri che insieme ai volontari della Protezione civile hanno delimitato l'area. Via Canaletto è stata momentaneamente chiusa al traffico mentre il sindaco Daniele Montebello ha suggerito ai residenti della zona di “chiudere le finestre, evitare di sostare all'aperto e ritirare i panni” proprio per la combustione della copertura di plastica delle strutture mentre il collega Silvestri del comune limitrofo di Luni ha affermato: "ARPAL non ha ancora comunicato alcun dato, pertanto possiamo soltanto confermare che la situazione è costantemente monitorata".



Ancora tutta da accertare l'origine del rogo mentre non si registrano feriti. Sul posto anche Carabinieri forestali e Arpal.







Mercoledì 26 settembre 2018 alle 14:25:21 B.M. sarzana@cittadellaspezia.com © RIPRODUZIONE RISERVATA