Incendio a Bottagna, Vigili del Fuoco e volontari al lavoro

Sarzana - Val di Magra - Brucia il sottobosco a Bottagna. Dalle 14 di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco con due squadre stanno lottando con un rogo le cui cause potranno essere accertate solo una volta concluso l'intervento.

Le fiamme si sarebbero sviluppate in una zona impervia in prossimità di Via Canaglia e ad accorgersi della colonna di fumo sono stati alcuni residenti della zona.

Di lì a poco sono arrivate due squadre dei pompieri e i volontari che proseguiranno con l'estinzione della fiamme. La porzione di terreno divorato dal fuoco non sembra essere particolarmente vasta e comunque risulta lontana dalla strada principale.



