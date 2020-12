In giro a 15 anni durante il coprifuoco, la multa la prende la madre

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di sabato 12 dicembre, operatori della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale con l’ausilio di personale della C.R.I., con compiti di informazione-prevenzione anticontagio, hanno effettuato reiterati pattugliamenti in tutte le aree del centro storico e del Quartiere Umbertino, nonché nella zona di via Chiodo, Giardini Pubblici, piazza Verdi, Passeggiata Morin e Viale Italia, sotto il coordinamento di un Funzionario della Polizia di Stato.

I servizi si sono concentrati lungo le vie a rischio assembramento, partendo da Corso Cavour fino in piazza del Mercato, piazza Garibaldi e tutta via del Prione, piazza del Bastione e Sant’Agostino.

Gli agenti hanno potuto constatare il totale rispetto della normativa da parte degli esercizi pubblici e la chiusura dei locali all’orario previsto, rilevando una diminuzione delle persone che circolavano nel centro cittadino già dalle ore 19.00, finché alle ore 22.00 le strade risultavano pressoché deserte.

Durante i controlli sono state elevate due sanzioni ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 in riferimento al DPCM del 3 dicembre: la prima ad un cittadino ivoriano di 22 anni, trovato dalla pattuglia dei Carabinieri a passeggiare lungo Corso Cavour senza mascherina e privo di un giustificato motivo e, la seconda, ad uno spezzino di 26 anni individuato da una pattuglia della Guardia di Finanza a passeggiare per le vie del centro, privo di mascherina e senza fornire una valida giustificazione per il suo spostamento, entrambi identificati dopo le 23.

Nella stessa serata, analogo servizio veniva espletato da personale del Commissariato di Sarzana, unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nei tradizionali luoghi di aggregazione con particolare riferimento nella piazze Garibaldi, Matteotti e Martiri, nonché con soventi passaggi presso la Fortezza di Sarzana.

A Sarzana, sono state controllate quindici persone. La pattuglia della Polizia di Stato ha elevato tre sanzioni ad altrettanti giovani italiani, uno minore: un 24enne di Lerici, un 19enne di Arcola ed un 15enne di Sarzana, per violazione del divieto di spostamento dopo le 22. Per il minorenne, la sanzione è stata contestata alla madre.