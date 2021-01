In centro con hashish e coltello in tasca

Sarzana - Val di Magra - Aveva in tasca circa 2 grammi di hashish e un coltello a serramanico con 8,5 centrimetri di lama. Denunciato un 20enne sarzanese ieri pomeriggio, dopo che una perquisizione svolta dagli agenti del commissariato di Polizia in Via dietro il Teatro hanno portato a scoprire l'illecito contenuto delle tasche del giovane. Ieri controlli in tutto il centro storico: piazza Battisti, piazza Garibaldi, piazza Matteotti, viale XXI Luglio, via Mazzini, zona Fortezza, quartiere Crociata, zona Stazione, area Cabano, con un occhio di riguardo ai gruppi di giovani e ragazzi che, nelle scorse settimane, avevano mostrato una certa intemperanza.

Dopo aver sequestrato lo stupefacente, gli agenti sono risaliti allo spacciatore. Si tratta di un un iracheno di 36 anni, segnalato all’autorità giudiziaria. Durante il servizio sono stati controllati due veicoli e trenta persone.