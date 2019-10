In casa ha un notebook rubato. E' lui il ladro seriale di Sarzana?

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Sarzana, nella prima mattinata di oggi, a termine di una attività di indagine, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di un cittadino di origine marocchina, classe 1958.

I militari avevano raccolto sufficienti elementi per ritenere il soggetto in qualche modo collegato con le raffiche dei furti che si sono verificati nelle attività commerciali di Sarzana.



La perquisizione ha dato esito positivo: i militari hanno infatti recuperavano un pc notebook del valore di circa 800 euro, sottratto da un'attività commerciale durante un furto verificatosi nella notte del 12 ottobre scorso.

L'uomo dovrà rispondere di ricettazione. Il pc è stato posto sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare collegamenti con eventuali complici.