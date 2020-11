In ballo una parcella di quindici anni fa, accordo tra Comune e avvocato

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso febbraio è arrivato in Comune a Vezzano un atto di citazione di fronte al giudice di pace di Roma presentato dall'avvocato Romolo Reboa, con studio nella capitale. Il professionista chiedeva la condanna dell'ente al pagamento nei suoi confronti di circa 2.600 euro a titolo di prestazioni fornite nel 2005 nell'ambito del ricorso al Consiglio di Stato della società Tlm contro il Comune vezzanese. Palazzo civico, ritenendo infondata la pretesa dell'avvocato, ha deciso di costituirsi in giudizio di fronte al giudice di pace di Roma, facendosi tutelare dall'avvocato Antognetti della Spezia. Il quale tuttavia, viste le carte, ha rilevato il rilevante rischio di soccombenza dell'ente, questo anche in virtù del tanto tempo passato dai fatti. A questo punto l'amministrazione ha dato mandato al legale di lavorare un accordo. E accordo è stato: all'avvocato Reboa vanno circa 1.700 euro, e fine della storia.