In attesa della pioggia ecco un incendio a Vincinella

Sarzana - Val di Magra - Allerta piogge e fiamme insieme? Perché no. L'avviso di colore giallo è scattato alle 15, alle 18 sarà il turno di quello arancione, ma dal cielo ancora non si stacca una goccia - del resto il grosso è atteso per sera e nottata - e in località Vincinella, là dove i confini tra Santostefanese e Vezzanese sono materia faticosa, verso le 15.30 ha preso vita un incendio di sterpaglie e canneti. Non un grosso rogo: i vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto, lo hanno già circoscritto e domato. Importante tuttavia la colonna di fumo che si è sollevata da terra e che ha preso una rotta settentrionale, portando coriandoli carbonizzati verso Ponzano.