Il vento trancia un cavo a Sarzana. Vigili del Fuoco e tecnici riportano la situazione alla normalità

Sarzana - Val di Magra - Lievi effetti del maltempo a Sarzana. Questa mattina alle 8 a causa di una forte raffica un cavo dell'Enel si è strappato e ha comiciato a sfiammare. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno atteso l'arrivo dei tecnici dell'Enel per il ripristino del cavo che ha provocato disagi alla popolazione nella zona di Via Ghiarettolo per circa un'ora. Riportata la situazione alla normalità i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti anche a Castelnuovo Magra per la caduta di un albero sulla strada. Anche questo intervento si è concluso in poco tempo.

Per il resto sia sul territorio comunale della Spezia che in Val di Vara le ore di allerta arancione, declassata poi a gialla dalle 14, non si sono verificate criticità.