Il sottopasso di via Alta è più basso, camion distrugge il suo carico

Sarzana - Val di Magra - Carico distrutto questa mattina in via Alta a San Lazzaro per il conducente di un camion che stava trasportando un modulo prefabbricato. L'uomo probabilmente non ha visto il cartello posizionato poco prima né ha calcolato bene l'altezza del sottopasso ferroviario e al suo passaggio il modulo è andato ad impattare contro il cemento del ponte con conseguenze evidenti.



Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario a ripulire la carreggiata e sul posto sono intervenuti – oltre a Polizia Locale e Guardia di Finanza - anche i Vigili del Fuoco di Sarzana che hanno anche verificato come l'infrastruttura non abbia subito danni particolari a parte qualche segno dello scontro.