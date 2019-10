Il solito vandalismo del venerdì sera in centro

Piante strappate, vasi rovesciati, aiutole devastate e un tappeto di bottiglie in Piazza Battisti. Ha provveduto la Maris in mattinata a ripulire. Ma arrivano segnalazioni anche da Via Landinelli e la Cittadella.

Sarzana - Val di Magra - Chi passasse, sfidando il maltempo, questa mattina troverebbe tutto in ordine. Ma anche la scorsa notte Piazza Cesare Battisti a Sarzana ha conosciuto la sua bella dose di degrado. Danneggiate le piante dell'aiuola, svuotato un vaso sulla strada, lasciati rifiuti di ogni sorta. In mattinata gli addetti della Maris hanno già provveduto a pulire, raccogliendo bottiglie di vetro e plastica dalla zona verde. Ma sui social i residenti sono esasperati. "Alle 4 di stanotte tutto il palazzo e aggiungo mezzo quartiere è stato svegliato da un auto che ha messo in moto aperto le portiere e sparato “We are the champions“ a un miliardo di decibel tra urla e schiamazzi", scrive Raffa sul gruppo Il mugugno sarzanese. "Anche qui in via Landinelli, le piante del negozio erano rovesciate a terra", aggiunge Dani; "E non vi dico cosa c'è x la Cittadella", conclude Emanuela. Una zona che ha conosciuto una lunga scia di atti di vandalismo e in cui una settimana fa è avvenuto un furto all'interno di una pizzeria.