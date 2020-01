Il ricordo di Tedeschi: "Enrico Calzolari un grande uomo"

Sarzana - Val di Magra - "La notizia della scomparsa di Enrico Calzolari mi rattrista profondamente. Enrico mi è stato da subito vicino quando ho assunto il mio impegno nel Parco. Il suo contributo è stato essenziale per la valorizzazione del territorio che conosceva sia dal punto di vista ambientale che storico". Questo il ricordo che Pietro Tedeschi, presidente del Parco Montemarcello-Magra fa del professor Enrico Calzolari recentemente scomparso. "Senza di lui, scopritore della Farfalla Dorata e non solo, non avrei potuto far conoscere qui luoghi e quegli eventi così straordinari e magici. Enrico e’ stato un grande uomo anche e soprattutto nel sociale, Lerici non lo potrà dimenticare. Alla famiglia le sentite condoglianze del parco e le mie personali.

Ciao Enrico".