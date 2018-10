Il protagonista del tentato furto è già stato trovato

La Polizia lo ha riconosciuto questa mattina in Piazza Jurgens, era ancora vestito allo stesso modo. Portato in commissariato, è stato identificato con certezza dall'uomo che ha diffuso il video diffuso via Facebook.

caso risolto

Sarzana - Val di Magra - Lo hanno riconosciuto al volo in Piazza Jurgens, non è stato difficile d'altra parte associarlo al tentato furto avvenuto ieri pomeriggio alle porte di Sarzana. Era ancora vestito allo stesso modo l'uomo immortalato dalle telecamere di sorveglianza (qui l'articolo) piazzate da un privato cittadino nel proprio cortile di casa. Si era introdotto scavalcando il cancello per tentare di rubare una bicicletta, salvo essere messo in fuga dallo stesso proprietario di casa. Il video era statao diffuso tramite il gruppo Il mugugno sarzanese su Facebook e in poco aveva fatto il giro della provincia. A fermare l'uomo questa mattina sono stati gli agenti della Polizia di stato. Pochi minuti dopo il denunciante si è recato in commissariato chiamato dalle stesse forze dell'ordine. Il riconoscimento è stato questione di minuti.