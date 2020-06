Il paradiso degli Zippo in vendita su Facebook, ma era merce rubata nel 2018

Sarzana - Val di Magra - Due anni abbondanti di indagini, poi una parte del materiale sparito dai capannoni è saltato fuori. Era in casa di un ex dipendente, a cui i carabinieri della stazione di Vezzano Ligure sono arrivati setacciando la rete senza sosta e seguendo il proprio intuito. Così sono risaliti all’identità del soggetto che, attraverso Facebook, aveva messo in vendita accendini ed oggettistica di valore rubati dal deposito della Zippo, nota marca di articoli per fumatori che ha una base logistica nella provincia spezzina.

Era il febbraio del 2018 quando l’amministratore delegato della società Zippo Italia srl si era recato al comando per denunciare il furto di un ingente quantitativo di accendisigari ed altri oggetti con marchio depositato della società. Da allora i militari non hanno mai interrotto la ricerca della refurtiva, non tralasciando di monitorare i marketplace digitali in cui si trova in vendita di tutto. In questo modo si sono imbattuti nell'annuncio Facebook di un 27enne spezzino, risultato in passato proprio alle dipendenze della ditta con sede a Vezzano, che offriva accendini ed altri oggetti marcati Zippo a prezzi stracciati rispetto al valore di mercato.

Insospettiti, i carabinieri hanno richiesto all’autorità giudiziaria della Spezia l’emissione di un decreto di perquisizione dell’abitazione del giovane. Così, alle prime luci dell’alba di oggi, si sono presentati a casa del ragazzo ed hanno proceduto alla perquisizione dei locali. Qui sono saltati fuori 250 accendisigari e molti altri oggetti, tra cui occhiali da sole, portamonete ed accessori marcati Zippo, riconosciuti dal denunciante tra quelli rubati. L’operazione si è conclusa con il sequestro della refurtiva, il cui valore è stimato in alcune decine di migliaia di euro, e la denuncia del giovane per il reato di ricettazione. Ora rischia una pena fino a 8 anni di reclusione e 10mila euro di multa.