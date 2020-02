Il "drive in" della cocaina sotto gli occhi della polizia

Sarzana - Val di Magra - Ancora la stazione di Sarzana sotto la lente d'ingrandimento dell'antidroga. Mercoledì sera gli agenti del commissariato hanno organizzato un nuovo appostamento con l'aiuto dei colleghi dell'anticrimine arrivati da Genova. E hanno fatto centro. Notato un gruppo di persone sotto il portico dello scalo ferroviario, è bastato aspettare per assistere ad uno scambio di droga.

In particolare è stato un 42enne, cittadino marocchino già conosciuto agli uffici, ad essere seguito mentre veniva dal sottopasso e poi rivolgere un cenno d'intesa ad un giovane che era arrivato in auto in Piazza Jurgens poco prima. Il pusher, dopo un breve passaggio in una stradina pedonale, è tornato per conferire con il ragazzo, un 28enne sarzanese.



Assistito allo scambio, gli agenti hanno fermato la vettura trovando una dose di cocaina ancora in mano al conducente. Dall'altra parte della piazza, i colleghi fermavano all’interno della stazione lo spacciatore, che veniva arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente. A carico dello stesso veniva inoltre sequestrato altro stupefacente, rinvenuto dagli agenti in un cespuglio vicino. Per l'acquirente segnalazione alla prefettura e multa, per l'altro processo per direttissima celebrato ieri che ha confermato l'arresto e aggiunto il divieto di dimora nella provincia della Spezia. Nel corso della serata erano state controllate complessivamente 34 persone e 62 autovetture.