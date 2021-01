Il Magra rosicchia il campetto e i sentieri

Sarzana - Val di Magra - La piena del fiume Magra rosicchia le sponde, comprese quelle su cui dà il campo sportivo del Piano di Vezzano, in località Corea, sponda sinistra. Ieri pomeriggio in tanti, approfittando del ritorno del sole, si sono concessi una passeggiata in area fluviale, e non hanno potuto far a meno di notare dei margini mordicchiati dal Magra. Tant'è che il campetto alle spalle, lato fiume, di uno dei due campi a undici (il campo principale), ora ha le porta a pochi metri dal corso d'acqua, come ben si vede dalle foto di CdS. E a pochi passi di distanza si nota il crollo (non risalente soltanto all'ultima ondata di maltempo) del sentiero lungofiume, tant'è che è stato sbarrato con nastro biancorosso e bancali di legno, per evitare brutte sorprese: il rischio, soprattutto per un biker, è imboccarlo e, complice anche la visione limitata dalla vegetazione, fare un volo di quattro-cinque metri dentro il fiume. È comunque possibile imboccare un sentiero che, pur seguendo il corso del fiume, si snoda più internamente.