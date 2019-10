Il Comitato provinciale per la sicurezza si sposta a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si terrà a Palazzo Roderio il prossimo Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza convocato dal Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi, che riunisce tutti i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Il Comitato uscirà quindi dalla tradizionale sede della Prefettura per tenersi a Palazzo civico e fare il punto su tutte le criticità della sicurezza locali, a testimonianza della grande attenzione di tutte le autorità preposte su Sarzana.

Il Prefetto della Spezia, Antonio Lucio Garufi, ha infatti convocato il vertice sarzanese per venerdì prossimo, 25 ottobre, invitando anche il Questore della Spezia Silvia Burdese, il sindaco della Spezia che ricopre anche la carica di presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Massimo Benassi e il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri colonnello Antonio Bruno, oltre a tutti i vertici locali delle forze dell’ordine, per affrontare la questione sicurezza a Sarzana dando un chiaro segnale di attenzione e presenza sul territorio.

A fare da padrona di casa sarà il sindaco della nostra città che potrà fare il punto su criticità e richieste del territorio da lei amministrato: “Ringrazio il Prefetto e tutte le forze dell'ordine per il loro sostegno e per il lavoro incessante che stanno svolgendo nel nostro territorio, accogliendo sempre le richieste che abbiamo avanzato - dichiara il sindaco Ponzanelli-. Sarzana accoglierà con grande favore questo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da cui auspichiamo di elaborare insieme ulteriori strategie per migliorare la sicurezza di tutti i cittadini, anche alla luce dei recenti eventi che hanno colpito il centro storico”.