Ieri i funerali del sovrintendente capo Massimo Di Paola

Sarzana - Val di Magra - Lutto al commissariato della Polizia di Stato di Sarzana. E' morto a 58 anni sovrintendente capo Massimo Di Paola, che circa un mese fa era andato in pensione. I funerali si sono svolti ieri a Massa e all'ultimo saluto erano presenti i colleghi e quanti lo hanno stimato come uomo e come agente. Lascia due figli di 16 e 26 anni. A portarlo via una malattia che non gli ha lasciato scampo contro la quale ha lottato fino all'ultimo.