I vandali di Sarzana dalla Municipale, identificazione ormai completa

Sarzana - Val di Magra - Lavoro serrato per chiudere il cerchio attorno ai responsabili dei vandalismi messi a segno a Sarzana nella notte tra venerdì e sabato. Piante estirpate, vasi scagliati a terra, arrampicate semaforiche e ululati vari. Della questione si stanno occupando in sinergia la locale stazione dei Carabinieri e il Comando della polizia municipale. Il filmato messo su Instagram da uno del gruppo - e ripostato dall'assessore alla sicurezza Stefano Torri - si è naturalmente rivelato elemento utilissimo per gli inquirenti. Tant'è che il processo di identificazione dei responsabili disastri è in fase decisamente avanzata. Sarebbero tre i più attivi, in una comitiva di cinque-sei sui vent'anno o poco più, come mostra il filmato. Uno degli scalmanati si è presentato da Municipale e Carabinieri già nella giornata di ieri. Del resto lo stesso assessore Torri aveva invitato i vandali a costituirsi per evitare di peggiorare la loro posizione. Secondo quanto trapela, in chi ha combinato i guai si starebbe facendo spazio la consapevolezza di aver davvero esagerato.