I carabinieri in mimetica arrestano due pusher nella zona industriale di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Sarzana, finalizzati al contrasto del degrado urbano e controllo degli immobili in stato di abbandono, i Carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno arrestato due pusher di nazionalità marocchina intenti a spacciare cocaina a tossicodipendenti provenienti da tutta la Val di Magra.



I due magrebini si nascondevano alla vista dietro i capannoni della zona industriale di Arcola e attendevano gli acquirenti certi di non essere visti e pronti a darsi alla fuga al minimo sospetto dell'avvicinarsi delle forze dell'ordine, ma non avevano messo in conto i Carabinieri acquattati nelle vicinanze che li stavano monitorando avvicinandosi pian piano in abiti mimetici. Così i militari vedevano arrivare in diverse occasioni giovani tossicodipendenti che si dirigevano direttamente verso quei capannoni. La condotta era sempre la stessa: uno straniero prendeva i soldi e l'altro preparava la dose.

Mentre gli spacciatori erano per un attimo distratti a confezionare lo stupefacente per la vendita, è avvenuto il rapido intervento dei carabinieri che non permetteva gli spacciatori di fuggire tra le strutture industriali e intervenivano bloccandoli e recuperando diverse dosi di cocaina. I due pusher, entrambi trentenni e pregiudicati per spaccio di stupefacente, sono stati trovati in possesso di 15 dosi per totali 17 grammi di stupefacente pronto e per un valore di vendita al dettaglio pari a 1.500 euro circa. Inoltre sono stati sequestrati 250 euro in contanti, frutto dello spaccio, oltre a due cellulari utilizzati per i contatti telefonici e un bilancino di precisione. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Sarzana e poi condotti davanti al giudice della Spezia nella mattinata per l'udienza di convalida dell'arresto.