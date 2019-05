Hashish alla stazione, nei guai per dieci grammi

Serata di controlli mirati nelle vie d'ingresso a Sarzana: fra chi ha visto la sua auto sottoposta a fermo e chi è stato beccato col 'fumo'.

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto ieri sera un servizio straordinario di controllo del territorio di Sarzana con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine inviati da Genova e del Commissariato locali. Posti alle vie di entrata per Sarzana gli uomini hanno controllato una trentina di veicoli e quaranta persone. Ad un sessantenne sarzanese è stato sottoposto a fermo amministrativo il veicolo di cui era alla guida perché immatricolato in Romania e ritirata la carta di circolazione. La stessa sorte ha subito una cinquantenne aullese sorpresa a guidare un veicolo senza copertura assicurativa. Durante i controlli alla stazione ferroviaria un trentatreenne massese è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e denunciato come assuntore di sostanze stupefacenti dopo gli accertamenti di rito in Commissariato.