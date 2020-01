Sarzana - Val di Magra - Ieri notte un equipaggio della volante del Commissariato di Sarzana ha intercettato sull’Aurelia un veicolo sospetto sia per la zona che per l’orario. Il conducente, un italiano 30enne pluripregiudicato residente a Massa, è risultato privo di patente per non averla mai conseguita ed è stato subito perseguito con una sanzione di 5.000,00 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.