Guida in stato d'ebrezza, indagato 35enne. Auto affidata alla compagna

Sarzana - Val di Magra - Un altro weekend all’insegna dei controlli lungo le principali arterie della mobilità provinciale spezzina. Verso le 3 di domenica 27 settembre, la Polizia Stradale della Spezia procedeva al controllo di un’autovettura Opel Astra in transito sulla strada statale 62 nel comune di Sarzana; alla guida del veicolo si trovava un cittadino rumeno di 35 anni, residente a Massa che, all’atto del controllo documentale, emanava un forte alito vinoso.



Dopo aver proceduto ad informare l’automobilista sulla prassi di legge, lo stesso veniva sottoposto ad accertamento etilometrico, in entrambe le prove previste risultava positivo e con un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l. L’uomo veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per "guida in stato di ebbrezza alcoolica" e la patente immediatamente ritirata per essere poi inviata alla Prefettura della Spezia per il successivo provvedimento di sospensione. L’autovettura veniva quindi affidata alla compagna dello stesso, non prima di essere stata a sua volta sottoposta, con esito negativo, agli accertamenti dei requisiti psicofisici con prova tramite alcoltest.