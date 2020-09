Guasto alla rete idrica, Castelnuovo senz'acqua

Sarzana - Val di Magra - Ennesimo problema idrico a Castelnuovo Magra dove per la seconda serata consecutiva i rubinetti sono a secco. Il guasto alla reste, concentrato nel centro storico, è stato comunicato anche dal Comune tramite la propria pagina Facebook dove si legge: "I tecnici Acam stanno attualmente intervenendo per il ripristino del servizio, che avverrà non prima della giornata di domani a causa della gravità del guasto. Sarà cura dell’amministrazione comunale tenervi aggiornati su eventuali sviluppi".