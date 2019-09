Guardia di Finanza. Sarzana saluta D'Angelo e accoglie il capitano Canciello

Sarzana - Val di Magra - Dopo oltre 4 anni alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Sarzana, il Capitano Salvatore D’Angelo ha lasciato Sarzana ed è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino.

Giunto nella provincia spezzina nel 2015, D’Angelo ha retto il Reparto, elevato nel 2016 al rango di Compagnia, conseguendo importanti risultati operativi nella lotta all’evasione fiscale ed all’economia sommersa, nel contrasto alle violazioni in materia di spesa pubblica, negli illeciti in materia di contraffazione e abusivismo commerciale, nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed in generale nella repressione di ogni forma di criminalità economico-finanziario nel territorio della circoscrizione della Compagnia.



Al suo posto, è subentrato il Capitano Salvatore Canciello, 30 anni, originario di Mugnano di Napoli. L’Ufficiale, arruolatosi nel Corpo nel 2009, ha frequentato il 109° Corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, conseguendo, al termine del quinquennio, la laurea magistrale in “Scienze della Sicurezza economico-finanziaria”.

Immesso in servizio, ha comandato per due anni una Sezione Operativa Antiterrorismo (i c.d. “baschi verdi”) nell’ambito dell’importante Gruppo istituito presso l’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino. Successivamente, ha assunto l’incarico di Comandante della 1° Compagnia di Cagliari. Da agosto, è alla guida della Compagnia delle Fiamme Gialle di Sarzana.