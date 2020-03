Gli chiedono i documenti e casca la cocaina, pusher arrestato

Sarzana - Val di Magra - Guai per uno spacciatore pizzicato durante un controllo dei carabinieri. La gazzella era operativa lungo la Variante Aurelia dove, per le misure di contenimento per il covid 19, sono state intensificate. A stanare il pusher, 29enne marocchino, sono stati i carabinieri di Sarzana.

I militari, proprio durante la vigilanza, hanno notato un giovane che camminava avanti e indietro tra il parcheggio del supermercato Lidl e l’area Gerardo, come se stesse aspettando qualcuno. Hanno proceduto alla suo controllo chiedendogli i documenti e la prevista autocertificazione. Lo stesso, nel tirare fuori dalla tasca dei pantaloni il portafoglio, ha fatto cadere a terra un involucro, subito recuperato dai Carabinieri, risultato essere una dose di cocaina.

Allo spacciatore sono state rinvenute e sequestrate, sempre celate nella tasca dei pantaloni, ulteriori diciassette dosi di cocaina già pronte allo spaccio, per un totale di diciotto grammi, nonché la somma di trecento euro in banconote di vario taglio anch’esse sequestrate poiché provento dell’attività di spaccio. Il 29enne finito nei guai è un cittadino marocchino clandestino sul territorio nazionale. Per lui sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e dovrà rispondere dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Ora si trova in carcere.



(foto: repertorio)