Sarzana - Val di Magra - "Un doveroso riconoscimento all’onestà di John Eromosele Antony. Questa mattina questo nostro concittadino (regolarmente munito di permesso di soggiorno) si è recato alla stazione dei Carabinieri di Luni per consegnare un portafoglio smarrito contenente quasi 400 euro". Lo si legge sulla pagina Facebook del Comune di Luni, in un post corredato dall'immagine del sindaco Alessandro Silvestri che stringe la mano al giovane extracomunitario di fronte all'ingresso della caserma dei Carabinieri.

"Nonostante John sia disoccupato - si legge ancora - non ha esitato neppure un attimo a compiere questo gesto di civica onestà. Desideriamo ringraziarlo pubblicamente per il suo nobile gesto con l'auspicio che questo atto di onestà possa testimoniare la sua indole ed essergli utile per trovare un lavoro".