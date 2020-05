Giovane cade nel fossato della Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Attimi di paura questa notte a Sarzana per un giovane caduto dal muretto all'interno del fossato della Cittadella a breve distanza dal cancello di ingresso. Per cause ancora da ricostruire il ragazzo, che si trovava nei pressi della Fortezza Firmafede insieme a molti coetanei, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel prato sottostante dopo un volo di alcuni metri.

Gli amici e i presenti hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti 118 e Pubblica Assistenza di Sarzana che hanno prestato tutte le cure del caso al giovane che era cosciente ed è stato poi condotto in ospedale. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30.