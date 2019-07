Gheppio con un'ala ferita nell'area archeologica di Luni

Sarzana - Val di Magra - Aveva un’ala ferita e a salvarlo sono stati i carabinieri forestali di Mattarana. Il protagonista della vicenda è un gheppio, che non riusciva più a volare, recuperato nell’area archeologica di Luni. L’animale è stato avviato al Centro di recupero uccelli marini ed acquatici di Livorno, gestito dalla Lipu, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e alle necessarie cure. Tali accertamenti hanno evidenziato che l’animale aveva subito un’ischemia cerebrale, patologia tipica della specie, che ne ha procurato la caduta al suolo con conseguente frattura dell’ala.

“Tra i compiti istituzionali assegnati ai Carabinieri Forestale rientrano quelli riguardanti la tutela delle specie in via di estinzione - si legge in una nota -, tuttavia la gestione della fauna selvatica omeoterma (che comprende anche animali non protetti e non a rischio di estinzione) è stata attribuita dallo Stato alle regioni e, quindi, nel nostro territorio alla Regione Liguria – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria”.

“Nonostante l’attuale quadro di intervento non sia ancora definitivamente chiarito - si legge ancora -, i Carabinieri Forestali, fermo l’assolvimento di altre urgenze e priorità, hanno sempre provveduto e tuttora provvedono al recupero e all’avviamento a strutture specializzate di animali feriti, anche se non appartenenti alle specie in via di estinzione”.