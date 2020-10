Gallina finisce nella campana del vetro, arrivano i Vigili del fuoco

Sarzana - Val di Magra - E' andata a buttare la spazzatura e dall'interno della campana del vetro ha sentito il verso di un animale. Una signora della zona dei Prati di Vezzano ha prestato meglio orecchio e ha capito che si trattava di una gallina. Come abbia fatto l'animale a intrufolarsi all'interno di una campana del vetro non si sa. In compenso la signora ha chiamato i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto, non distante dal quartiere Termo, e hanno provveduto a recuperare l'animale con un retino. La storia ha avuto un lieto fine la gallina è stata adottata.