Gabbie sequestrate e merli liberati nella campagna sarzanese

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri forestali di Sarzana hanno individuato due gabbie nella campagna di Sarzana: una di dimensione di 30x80x30 dotata con armatura di chiusura a scatto, pronta a catturare in maniera non selettiva animali di piccola taglia (lepridi, mustelidi, felidi), l’altra, già chiusa, con all’interno due merli (turdus merula). Il tutto è stato posto sotto sequestro e i due merli, ancora in buon stato di salute, sono stati liberati. I militari individuavano il responsabile, un uomo di 70 anni, che è stato denunciato per caccia con uso di mezzi non consentiti e detenzione di trappole per la fauna selvatica. Trattasi di violazioni di natura penale con ammenda fino a 1500 Euro.