Furto in una villetta a Luni, il bottino è di settemila euro

Sarzana - Val di Magra - Erano usciti con i bimbi per passare una piacevole serata estiva e quando sono tornati alla loro villetta indipendente a Luni, l'hanno trovata svaligiata. E' accaduto al direttore della Cna di Massa Carrara Paolo Ciotti che ha denunciato il furto subito ai carabinieri della stazione di Luni e lanciato un appello anche sui social network.

"Volevamo stare tranquilli e goderci una serata con i bimbi- ha raccontato ai taccuini di Città della Spezia -. Siamo andati a mangiare fuori e poi a fare un giro a Sarzana. Ci eravamo concessi un po' di relax perché abbiamo traslocato da poco. Quando siamo rientrati abbiamo trovato gli armadi spalancati, gli scatoloni no, quelli li hanno lasciati stare. Il mio bimbo più piccolo non si è accorto del trambusto perché si era addormentato, l'altro invece era distratto dalla presenza dei carabinieri. Mia moglie si è un po' preoccupata, ma l'affronteremo".



Il bottino stimato è di circa 7mila euro, i ladri si sono impossessati di oro e argento. Sul posto i carabinieri hanno fatto tutti gli accertamenti e hanno appurtato che i ladri si sono introdotti dalla finestra del bagno, forzandola.

"Occorre fare una riflessione su tutto questo - ha aggiunto Ciotti - non possiamo pensare di dover vivere barricati in casa per il timore che situazioni come queste possano ripetersi. Coglieremo anche l'appello fatto dai carabinieri: ad ogni movimento oppure presenze sospette non esiteremo a chiamarli".