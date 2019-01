Furto in un negozio a Sarzana, trovato 22enne con pistola giocattolo

E' stato denunciato con le accuse di ricettazione e detenzione di stupefacenti.

Sarzana - Val di Magra - Una pistola giocattolo e prodotti per capelli sottratti da un negozio di Sarzana. E' finito con una denuncia il fine settimana di un cittadino polacco 22enne, da tempo residente in Italia e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso durante un controllo mirato dei Carabinieri mentre percorreva a piedi via Brigate Partigiane Muccini.



A seguito di perquisizione, i militari gli hanno trovato indosso, oltre a quattordici grammi di hascisc e uno di cocaina, arnesi da scasso nonché prodotti cosmetici e rasoi elettrici, dei quali non ha saputo fornire giustificazione. Gli investigatori, che sospettano che gli oggetti trovati, che hanno un valore commerciale di circa trecento euro, possano essere il frutto di un furto ai danni di un negozio di parrucchiere, sono ora al lavoro per risalire al legittimo proprietario. Lo straniero, indosso al quale i Carabinieri hanno trovato anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso, che, specie di notte, può essere facilmente scambiata per una vera, è stato quindi denunciato per ricettazione e detenzione di stupefacenti. La pistola, lo stupefacente e la refurtiva sono stati sequestrati.





I Carabinieri della Compagnia di Sarzana, dopo avere raccolto alcune denunce per furti avvenuti ai danni di esercizi commerciali, effettuata una breve analisi del fenomeno e degli elementi in comune hanno intensificato in maniera mirata i controlli nelle zone cittadine a rischio.