Furti seriali a bordo delle auto, a dieci anni dal primo colpo finisce in carcere e sconterà tutto

Sarzana - Val di Magra - E’ passato del tempo ma la giustizia non si è dimenticata di lui: un sarzanese ormai 64enne, già noto alle forze dell’ordine, anni fa si era reso responsabile di una serie di furti con destrezza commessi a bordo di autovetture in sosta. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver adocchiato le macchine parcheggiate in una zona isolata tra Lerici ed Ameglia, ne spaccava il finestrino asportando quel che di valore i proprietari avevano lasciato all’interno.

Una serie di reati che, alla fine, si è tradotta in una serie di condanne e in quello che tecnicamente è definito cumulo di pene. E’ arrivato così, a distanza di quasi dieci anni dal primo reato, l’ordine di carcerazione per tre anni di reclusione emesso dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sarzana, che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno dichiarato in arresto, accompagnandolo poi al carcere spezzino di Villa Andreino, dove dovrà scontare la pena.