Furti in piazza Matteotti e nel viale della stazione

Sarzana - Val di Magra - Topi d'appartamento all'opera a Sarzana. Nei giorni scorsi malintenzionati si sono fatti spazio in un ampio appartamento della centralissima Piazza Matteotti dopo avere scardinato al porta, in pieno giorno, facendo magro bottino perché disturbati nel corso del colpo. Recentissimo un altro colpo che ha visto i ladri prendere di mira un appartamento nel viale della stazione, sgraffignando ori e argenti.



I due fatti potrebbero essere legati: in ambo le situazioni sono state infatti notate in atteggiamenti sospetti, nei pressi dei luoghi delle razzie, due giovani sui vent'anni e particolarmente leste, a quanto si apprende, a infilarsi dentro i portoni per ripulire le case sarzanesi. Le forze dell'ordine sono state informate delle sgradevoli incursioni.