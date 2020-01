Sarzana - Val di Magra - Per i Vigili del Fuoco di Sarzana il primo intervento del nuovo anno è coinciso con lo scoccare della Mezzanotte. A 2020 iniziato da pochi minuti infatti uomini e mezzi della caserma sulla Variante hanno raggiunto via Aurelia a Romito dove automobilisti e residenti della zona avevano segnalato un incendio nei pressi di un'abitazione in una traversa di via Ameglia. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un furgone completamente avvolto dalle fiamme che hanno provveduto a spegnere lavorando per circa un'ora per mettere in totale sicurezza tutta l'area.

Il mezzo - contenente tessuti - è andato completamente distrutto mentre il rogo non ha causato feriti né danni alla vicina struttura. Sul posto è arrivato anche il proprietario del veicolo che ha potuto solamente constatare il danno subito. Da accertare invece l'origine delle fiamme.