Fuori dal supermercato con le tasche piene di droga, arrestato

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sarzana, nell’area di parcheggio antistante un supermercato, hanno arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un marocchino 31enne. Nel corso dei quotidiani pattugliamenti per il controllo del territorio, la presenza del maghrebino non era passata inosservata agli uomini dell’Arma che, insospettitisi per l’atteggiamento del soggetto, già noto per precedenti sempre legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno organizzato un servizio per coglierlo in flagranza a colpo sicuro. All’atto dell’intervento il giovane nordafricano è stato bloccato e perquisito: gli sono stati trovati addosso sette grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre quattrocento euro, ritenuti proventi dell’attività di spaccio, nonché ben cinque telefoni cellulari. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, l’arrestato è comparso stamattina davanti al Giudice del Tribunale della Spezia per il giudizio direttissimo.



(foto repertorio)