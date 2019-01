Frontale a Fornola, scooterista 18enne in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Un 18enne ricoverato al Sant'Andrea in codice giallo dopo un frontale. È questo il bilancio dell'incidente frontale avvenuto questa mattina a Fornola poco prima delle 8.

Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale il giovane che procede a in direzione la Spezia e un 69enne a bordo di una Fiat 500 l sono entrati in collisione frontalmente.

L'impatto è stato violento e lo scooter del ragazzo si è andato a incastrare sotto l'automobile.



Il destino ha voluto che in quel frangente passasse anche una pattuglia della Sezione infortunistica della Spezia che ha prestato le prime cure al ragazzo, che presentava un'emorragia ad una gamba, chiamato il 118 e cominciato i primi rilievi. Sono arrivati anche i carabinieri e la Municipale di Vezzano.



Sul luogo dell'incidente anche i genitori del ragazzo. La madre alla vista delle condizioni dello scooter incastrato sotto l'auto ha avuto un malore. Il 18enne è stato trasportato dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure al Sant'Andrea della Spezia.

Il traffico ha subito disagi per tutta la durata degli interventi.