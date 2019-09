Frantoi nel Parco, Tedeschi: "Passi avanti con Arcola e Vezzano"

Sarzana - Val di Magra - “Sulla ricollocazione dei frantoi stiamo facendo passi avanti importanti in accordo stretto con i comuni di Arcola e Vezzano”. Lo afferma il presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Pietro Tedeschi dopo aver inviato una nuova lettera alla Regione Liguria chiedendo di sostenere lo sforzo per spostare al di fuori dell'area protetta gli impianti di frantumazione detriti. “Sono molto soddisfatto – sottolinea – perché si potranno recuperare aree importanti da destinare alla fruizione ambientale e pubblica. Un passo importante verso una bonifica unitaria del fiume e delle sue sponde”.



“Il Parco – si legge nella lettera – ritiene che dopo il rinvio della legge regionale del 2016 sia essenziale far rispettare le regole in tal senso. E' essenziale la rigenerazione di un tavolo politico che veda Regione e Parco uniti in azione programmatica, per necessità sovracomunale e sovra area protetta. Solo la Regione – scrive ancora Tedeschi – pur in collaborazione con l'Ente Parco, può portare a sintesi le diverse e concorrenti esigenze: di conservazione degli ecosistemi nelle zone speciali e nelle aree interne al Parco, di sostegno del tessuto socioeconomico dei diversi comuni. Ritengo fondamentale – conclude – approfondire e risocializzare le molte criticità pendenti”.