Frana ad Arcola, Paganini: "Raggiunto accordo con ATC per ridurre disagi"

Sarzana - Val di Magra - “Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi connessi alla frana che ha interrotto il transito su via Trina”. E' quanto afferma il sindaco di Arcola Monica Paganini in merito al movimento di terra che durante l'allerta di domenica ha interessato il borgo.

“Abbiamo raggiunto un accordo con ATC – spiega Paganini - e da oggi i mezzi Pubblici provenienti dalla Spezia arriveranno fino alla località il Portello dove è stata disposta un'area manovra bus fino al completamento dei lavori. Per raggiungere il centro storico è necessario passare dal Termo o da via Romana. Per i ragazzi che utilizzano i pulmini comunali è stato disposto un punto di raccolta in piazza Garibaldi”.





Con ordinanza sindacale è stata disposta un'area manovra bus con rimozione coatta, nella prima area di sosta a salire dopo l'intersezione con gli Spiazzi, per uno spazio corrispondente a 5 stalli oltre lo stallo riservato agli invalidi. Il divieto di sosta con rimozione coatta avrà validità dalle ore 06.00 del 7 novembre fino alla fine dei lavori



Il transito su via Trina resta ancora interdetto. Le uniche vie per accedere al borgo sono il Termo e la Via Romana.