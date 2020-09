Focolaio nella residenza psichiatrica, oltre venti positivi

Sarzana - Val di Magra - “C'è un focolaio con poco più di venti positivi alla Casa Cardinale Maffi, residenza psichiatrica di Via Olmarello”. Lo annuncia il sindaco di Castelnuovo, Daniele Montebello. “Siamo in costante contatto con Asl5 e con la dirigenza e gli operatori della struttura – continua -. Stiamo gestendo questa piccola emergenza nel migliore dei modi possibili, anche con il sostegno della Protezione civile. Il punto fondamentale è mantenere quando più isolato possibile il luogo del focolaio in modo da non diffondere oltre il virus, ce la stiamo facendo e ci tengo a ringraziare gli operatori e la fondazione Cardinale Maffi per l'impegno dimostrato in queste ore”. D'obbligo da parte del giovane primo cittadino castelnovese la raccomandazione alla popolazione affinché presti costante attenzione, eviti gli assembramenti e usi la mascherina. Castelnuovo, oltre al focolaio della struttura psichiatrica di Via Olmarello, conta una decina di positivi e circa quindici quarantene, “casi legati principalmente a rientri dalle vacanze”, ha osservato il sindaco.