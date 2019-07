Fiamme nella chiesa di San Michele a Bottagna

Sarzana - Val di Magra - Momenti di apprensione a Bottagna per un incendio divampato all'interno della chiesetta di San Michele Arcangelo che si affaccia sulla provinciale. La dinamica è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere che le cause siano da attribuire al quadro elettrico. In breve tempo il fumo ha invaso la struttura e il parroco, allarmato, ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Poco prima delle 19 i pompieri stavano facendo evacuare i fumi dagli interni. L'incendio risulterebbe comunque di piccola entità.